اجتماع تنسيقي لنائب محافظ أسوان لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرة إلى ضرورة الاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية سواء أثناء العمل الميداني أو الإداري لضمان تحقيق الدقة والتأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.

وشددت نائب المحافظ على أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يجب تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء وتجهيز خريطة رقمية شاملة لكافة الملكيات وجهات الولاية، وأيضًا خريطة لتسعير الأراضي أملاك الدولة طبقًا لطبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة.

ولفتت إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بمختلف المراكز التكنولوجية لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.