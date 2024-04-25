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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخرج المعلم: مصطفى شعبان يحب السمك.. وصممنا الشادر بأدق التفاصيل| فيديو

مرقس عادل
مرقس عادل

كشف المخرج مرقص عادل عن كيفية صناعة شادر السمك بمسلسل المعلم، كما تحدث عن تفاصيل تعاونه مع الفنان مصطفى شعبان.

وقال: "لم نكن نستطيع ان نقوم بالتصوير في شادر حقيقي خصوصا أن هناك مشاهد بها عدد فنانين كبير، فقمنا بتصميم الشادر بأدق التفاصيل حتى ظهر بشكل طبيعي، ونا حينما دخلت اللوكيشن أول مرة انبهرت بالتفاصيل ولم يكن لدى تعديلات.

وعن التعاون مع الفنان مصطفى شعبان، قال: "احببت العمل معه فهو فنان مثقف وموهوب ويعرف ماذا يريد، ويحب السمك كثيرا.

كشف المخرج مرقس عادل عن الأسباب التي حمسته لتقديم عالم سوق السمك في مسلسل المعلم.


وقال: "هذا عالم مليء بالقصص التي لم تحكى، وتعلمت كثيرا من رحلتي بالبحث في هذا العالم، ومن البحر، لذا حرصت أن أنقل الصورة الحقيقية التي عايشتها إلى الدراما".

احتفل المخرج مرقس عادل بنجاح مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في موقع صدى البلد، وكشف عن كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته.

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كما كشف عن كيفية صناعة ديكور سوق السمك، ومعايشته مع الصيادين قبل تصوير المسلسل، كما تحدث عن صدمته حينما علم بحريق ستديو الأهرام ولوكيشن المعلم.

وكان قد أكد الفنان مصطفى شعبان، أن المقارنات بين فيلم شادر السمك للراحل أحمد زكي ومسلسل المعلم بدأت من قبل العرض في شهر رمضان منذ طرح الاعلام او البرومو، وعبر عن تعجبه قائلا: "ازاي حد قادر يقيم عمل قبل ما يبدأ ومش أي حد يعمل سمكة يبقى فيلم شادر السمك".

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