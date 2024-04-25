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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور يكشفها علي جمعة

أحب الأعمال إلى الله
أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها

ما هي أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة؟، سؤال كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن جوابه خلال الحديث عن سنن يوم الجمعة، وفي مقدمتها الإكثار من الصلاة على النبي - ﷺ - فهي من أقرب القربات وأعظم الطاعات.

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها

ومن أحب الأعمال يوم الجمعة إلى الله الصلاة على نبيه، يقول الدكتور علي جمعة إن الإكثار من الصلاة على النبي، أمر مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} .

وأما السنة: فالأحاديث في ذلك كثيرة منها: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ ». قَالَ أُبَىٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِى فَقَالَ « مَا شِئْتَ ». قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ. قَالَ « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ النِّصْفَ. قَالَ « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا. قَالَ « إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ». [سنن الترمذى] .

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علىَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: " إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء - عليه السلام - " (أحمد ، وأبو داود) إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في ذلك.

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قال العلماء: أقل الإكثار ألف مرة، وقيل: أقله ثلاثمائة، وألف في ذلك العلامة المتقي الهندي كتابه (هداية ربي عند فقد المربي) تعرض فيه للأوقات التي يفتقد فيها الشيخ المربي والمرشد إلى الله تعالى، وأن " واجب الوقت" حينئذ يكون هو الإكثار من الصلاة على النبي - ﷺ - بحيث يصلي المسلم عليه ألف مرة كل يوم على الأقل.

وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - " من صلي علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يري مقعده من الجنة" (المنذري في الترغيب والترهيب ، وابن حجر لسان الميزان).

وشدد: فكل إكثار في الصلاة على النبي - ﷺ - هو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه، وقد قال النبي - ﷺ - " من صلى علىَّ صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلي على، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر" (أحمد ، وابن ماجه)، مؤكدًا: لم يزل الإكثار من الصلاة على النبي - ﷺ - علامة مميزة لأهل السنة والجماعة على مر القرون كما يقول الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين عليهما السلام: " علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله - ﷺ - " (أبو القاسم التيمي في (الترغيب والترهيب)).

ومن أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة التسنن بسنن نبيه، حيث ثبت من سنن يوم الجمعة أيضا ما يلي:

1- الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى: ويبدأ وقته من الفجر.

2- تنظيف الجسد: بإزالة الرائحة الكريهة، وإزالة الأوساخ ، وإزالة شعر الإبط، والاستحداد –حلق شعر العانة - والسواك.

3- لبس الثياب البيض: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب البياض.

4- أخذ الظفر: الأظفار تُقَلَّم .. ولا ينبغي أن تترك هذه الأشياء فوق الأربعين يومًا رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين .

5- الطيب: يتطيب لأنه ذاهب لمقابلة ربنا والمؤمنين.. يعني لازم يوضب نفسه.

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