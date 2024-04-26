مصدر مسؤول: اتصالات مصر بجميع الأطراف هدفها وقف التصعيد في غزة.. بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

وزيرة التضامن: مصر شرعت في تنفيذ خطة تنمية شاملة بسيناء

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سيناء عمق استراتيجي لمصر ويتم العمل على تنمية كافة القطاعات في سيناء بالتوازي مع حماية الامن القومي.

منذر رياحنة: قبائل سيناء في ضهر الجيش.. وأنا أردني دمي مصري عربي

شارك الفنان منذر رياحنة، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء، قائلا:" نحتفل بذكرى العزة والكرامة بتضحيات رجالان النسور والصقور والأسود".

البنتاجون: لدينا هواجس بشأن كيفية شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكدت البنتاجون، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بناء رصيف بحري في غزة لزيادة وصول المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

خالد أبو بكر: الدولار في النازل.. والعجلة بدأت تدور

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، على موافقة مجلس الوزراء، بمشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، معقبًا "الملامح بدأت تظهر".

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل لحد السيول

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انكسرت حدتها اليوم مع انكسار الموجة الحارة، موضحة أن قيم درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الانخفاض غدا الجمعة.

مصطفى بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط بل أنه مطلوب على كافة الاتجاهات، مشيرا إلى أنه مطلوب تعيين مسئولين جادين في التفاعل مع الشارع.

مصدر مسؤول : اتصالات مصر بجميع الأطراف هدفها وقف التصعيد في غزة

أكد مصدر مصري مسؤول، أن كافة الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف هدفها وقف التصعيد في غزة و إقرار حالة من الهدنة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن مؤدي المهرجانات تعدو كل الحدود في الإباحية والإجرام، لافتا إلى أن حمو بيكا طرح أغنية أخرى عقب تقديمه بلاغ ضده بسبب أغنية تحت السرة، وكأنه يوجه رسالة لمنتقديه معقبا "حمو بيكا عايز يذبح أي حد ينتقده بالسكينة".