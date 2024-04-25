خبير اقتصادي: المشروعات القومية شرايين التنمية لتعمير سيناء

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية بمثابة شرايين التنمية لتعمير سيناء.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز،، أن شبه جزيرة سيناء في ظل القيادة السياسية الحالية أصبحت محط أنظار الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرجع ذلك للمشروعات القومية الضخمة التى تم إنجازها بسيناء في وقت قياسي.

وتابع، أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية نجحت في استتباب الوضع الامنى وبعدها انتقال التنمية باستثمارات قومية تم بذلها في السنوات الماضية في سيناء بلغت تكلفتها 700 مليار جنيه.

وأكد أن سيناء قطعة عزيزة على الشعب المصري، وهي غنية بكنوزها التي لم تفصح إلا عن القليل منها، وكانت البداية تنمية الطرق، وإحياء سكة حديد من طابا بالعريش مرورا بوسط سيناء لاستخراج الرخام من وسط سيناء.