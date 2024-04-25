عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء.. وأقول للرئيس السيسي شكرا

أكد عصام العرجاني ممثل شباب قبائل سيناء ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني جروب، أن عيد تحرير سيناء حدث عظيم، مضيفا: "أوجه الشكر لأسر الشهداء من أهالينا والجيش المصري ".

وقال عصام العرجاني في كلمته في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء،: " قبائل كثيرة شاركت في حرب أكتوبر 1973 وانا خسرت ناس كتيرة من قبيلتي في الحرب".

وأضاف عصام العرجاني: "تعاهدنا على البدء في معركة التنمية في سيناء وشباب وأهالي سيناء مستمرون في العمل من أجل سيناء".

وتابع عصام العرجاني: "شركات مصرية كثيرة خرجت من سيناء وحققت نجاحات كبيرة في مصر وخارجها".

وأكمل عصام العرجاني: "الرئيس السيسي وفر لنا مقومات النجاح والتي تظهر في تطوير البنية التحتية"، مضيفا: "سيناء أصبحت جميلة في عهد الرئيس السيسي وبقول شكرا يا ريس".