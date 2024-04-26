بخطوات سهلة.. طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة

تعتبر طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة، من وصفات السلطات الشهية والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها بجانب الوجبات، وبالأخص الدجاج، وذلك لما لها من طعم خفيف وشهي.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة، وهي من وصفات المطبخ العالمي، والتي يمكن تحضيرها في اقل من 10 دقائق، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل..

طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة

طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة

مقادير طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة :

رشة بهار حلو

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4/1 كوب مايونيز

2/1 كوب لبن

طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة :

_ نخلط المايونيز والزبادي معاً في الخلاط، ثم نسكبهم في وعاء.

_ يتم إضافة باقي المكونات ونخلطها جيدا.

_ نترك صوص المايونيز بالكزبرة في البراد لمدة نصف ساعة، ثم يقدم.