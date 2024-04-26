عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سريعة وشهية.. طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

طريقة عمل مقلي الدجاج
طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

تعتبر طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار من الأكلات السريعة واللذيذة والتي يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض والبطاطس، وهي من وصفات المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

طبق جانبي ويصلح للفطور.. طريقة عمل رقاقات الجبنة

حلوى شامية.. طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مقلي للدجاج بالخضار، وهي من الأكلات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

 

طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

 

مقادير مقلي الدجاج بالخضار :

صدر دجاج مقطع

رشة بهار أسود

رشة أوريغانو

رشة ملح

كوب فطر

كوب بروكلي

فص ثوم

⅓ كوب صويا صوص

½1 ملعقة كبيرة سكر أسمر

ملعقة كبيرة طحين

 

طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار :

_ في مقلاة على النار نسخّن الزيت، ويضاف الدجاج ونقوم بالتقليب.
_ نتبّل بالبهار الأسود والأوريغانو والملح، ونرفع الدجاج في صحن جانبي.
في نفس المقلاة على النار نضع الفطر، ونقوم بالتقليب.
_ يضاف البروكلي، مع التحريك، ونرفعهم من المقلاة.
_ في نفس المقلاة نضع الثوم، ونقومي بالتقليب.
_ تضاف الصويا صوص، السكر الأسمر، الطحين ونقوم بالتقليب.
_ نعيد الدجاج والفطر والبروكلي للمقلاة، ونقومي بالتقليب، ثم نقدمه ساخنًا.

مقلي الدجاج مقلي الدجاج بالخضار طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار الاكلات العالمية المطبخ العالمي وصفات المطبخ العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

جتتي نحست.. رمضان صبحي يرد علي هتافات جماهير الأهلي ضده

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

موضوعات متعلقة

مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

أسيل عمران بإطلالة عفوية على إنستجرام| شاهد

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان إليسا خلال حفلها الأخير

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

سريعة وسهلة.. طريقة عمل صينية التوست بالدجاج

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

وصفة جزائرية.. طريقة عمل المعقودة بالبطاطس على الفطور

نشرة المرأة والصحة.. نوع توابل يحمي من مرض السكر ويعالجه.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل برفقة زوجها

ترشيحاتنا

أدوات رياضية .. سرقة مخزن كلية في الإسكندرية

رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف عن الوقت اللازم لإزالة الركام من غزة

انتخابات أطباء الأسنان | حضور باهت .. وغياب وزير الصحة الأبرز

كواليس وأسرار محاولات تجنيد إسرائيل لـ مصطفى الفقي.. كيف تعامل معها؟

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

مفتي الجمهورية : الدعاء لولي الأمر في مرتبة أعلى من رتبة الابتهال للنفس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ