سريعة وشهية.. طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

تعتبر طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار من الأكلات السريعة واللذيذة والتي يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض والبطاطس، وهي من وصفات المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مقلي للدجاج بالخضار، وهي من الأكلات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار

مقادير مقلي الدجاج بالخضار :

صدر دجاج مقطع

رشة بهار أسود

رشة أوريغانو

رشة ملح

كوب فطر

كوب بروكلي

فص ثوم

⅓ كوب صويا صوص

½1 ملعقة كبيرة سكر أسمر

ملعقة كبيرة طحين

طريقة عمل مقلي الدجاج بالخضار :

_ في مقلاة على النار نسخّن الزيت، ويضاف الدجاج ونقوم بالتقليب.

_ نتبّل بالبهار الأسود والأوريغانو والملح، ونرفع الدجاج في صحن جانبي.

في نفس المقلاة على النار نضع الفطر، ونقوم بالتقليب.

_ يضاف البروكلي، مع التحريك، ونرفعهم من المقلاة.

_ في نفس المقلاة نضع الثوم، ونقومي بالتقليب.

_ تضاف الصويا صوص، السكر الأسمر، الطحين ونقوم بالتقليب.

_ نعيد الدجاج والفطر والبروكلي للمقلاة، ونقومي بالتقليب، ثم نقدمه ساخنًا.