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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : كلمة الرئيس باحتفالية عيد تحرير سيناء كشفت تضحيات الوطن لاستردادها

النائب علي نور حسين
النائب علي نور حسين

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن ملحمة البطولة والتضحيات في سيناء ستظل شاهدة على نجاح ضخم حققته الدولة المصرية بقيادة السيسي في سيناء، وبالخصوص خلال السنوات الأخيرة، بعد إنهاء الإرهاب بها.

ولفت حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى خوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد الإرهاب طوال السنوات الماضية لاقتلاع الشر ونجحت في ذلك فعلا وعززت استقلال سيناء، والتي دخلت ضمن منظومة الجمهورية الجديدة، موضحا أن ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية عرفان لتضحيات أبناءها وبطولات القوات المسلحة الباسلة على أرضها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى كلمة السيسى بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، وتأكيده أن شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، طالما نجح في حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها، وقصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين.

 لافتا أن مصر تعرضت لاختبار جديد استهدف سيناء، حيث حسمت الدولة الحرب الشرسة ضد قوى الارهاب والشر.

وأفاد النائب، أن كلمة السيسي في هذه المناسبة الغالية أوضحت ما بذلته مصر من بطولات وما قدمته من تضحيات من أجل سيناء.

واختتم النائب علي نور بالقول إن المعركة بخصوص سيناء لم تنته، وهناك معركة تنمية شاملة على أرضها بعد استقلالها وتطهيرها من الإرهاب.

علي نور حسين مجلس النواب ملحمة البطولة سيناء بقيادة السيسي

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