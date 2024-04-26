محمد التاجي: صناع العتاولة اختلفوا على مشاركتي في المسلسل.. فيديو

قال الفنان محمد التاجي إن منتجي مسلسل "العتاولة" لم يكونوا مقتنعين بتقديمي لدور "فوزي فزردق"، وقالوا إنه شخصية محترمة، ولكن مخرج المسلسل كان مقتنعا به.

وتابع محمد التاجي، خلال لقائه لبرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان هناك انقسام علي تقديمه للدور، مضيفا: "أنا آخر واحد مضيت على دوري في المسلسل".

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وأكمل محمد التاجي: منتج المسلسل أتفاجأ بتمثيلي في أول مشهدين من المسلسل، "بصموا بالعشرة عليا".

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