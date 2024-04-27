تجاوز الربع مليون.. سعر فستان أنغام في حفلها بالعاصمة الإدارية

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك امس الموافق 25 يناير، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر إطلالة أنغام في حفلها بالعاصمة الإدارية

واختارت أنغام فستان طويلا كتف وكتف باللون الأزرق اللامع، وبفتحة صغيرة من منطقة الصدر، وقد أبرز الفستان من أناقتها بشكل كبير.

وكان فستان أنغام من تصميم مصمم الأزياء إيلي صعب، ووصل سعره إلى 8125 دولار، أي ما يعادل 390 ألف جنيه.

وتركت أنغام خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة مموجة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

فيما أكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الآي لاينر، والماسكرا، والكحل باللون الأسود، والآي شادو بألوان ترابية.

ونسقت أنغام إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفريدة، فقد اختارت قرطين واسورة وخواتم من الألماس الناعم.

أنغام

أنغام