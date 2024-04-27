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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخامسة.. تعليق ناري لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على مازمبي

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على فوز الأهلي علي مازمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مهيب عبد الهادي:"الأهلي يضرب مازيمبي بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي،مبروك لنادي القرن وبالتوفيق في النهائي".

 

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

 

نجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء .

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

 

 

 

 

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