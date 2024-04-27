الإنترنت المظلم| كارثة اسمها "دارك ويب" بعد جريمة شبرا الخيمة البشعة.. ماذا حدث؟

أثارت حادث طفل شبرا الخيمة الجدل حول الدارك ويب، حيث يعتبر الدارك ويب أو ما يسمى الإنترنت المظلم، جزءا من الشبكة المخفية داخل محركات البحث، ويصفه البعض بأنه ملجأ لمستخدمي الإنترنت لتجارة العديد من المواد غير المشروعة، ولا يتم استخدامه بشكل سهل.

ويحذر عدد كبير من خبراء التكنولوجيا من أضراره التي قد تصل إلى عمليات قتل وتجارة المخدرات.

واقعة جديدة على الإنترنت

ومن خلال هذا التقرير، سوف يستعرض "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن الدارك ويب بالإضافة إلى تسليط الضوء على حادثة مقتل طفل شبرا الخيمة التي أفجعت الملايين من جموع الشعب المصري.

يعد الدارك ويب هو الشبكة المظلمة للإنترنت، يصفها البعض بأنها ملجأ للإجرام حيث إنه لا يتم فهرسته كعادة الإنترنت الذي يستخدمه جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وكشف باحثون من كلية كينجز في لندن، أنهم توصلوا لوجود 2723 موقعًا على الدارك ويب بعد ملاحظة لمدة 5 أسابيع، بالإضافة إلى أنهم أكدوا أن 75% من المواد الموجود في الإنترنت المظلم تتضمن مواد غير مشروعة.

أضرار الدارك ويب

وحذر الخبراء من أضرار الدارك ويب، حيث أكدوا أنه يتضمن العديد من النشاطات غير المشروعة منها الآتي:

- تجارة جميع أنواع المخدرات.

- تجارة الأسلحة.

- احتواء الدارك ويب على العصابات.

- تصل أضرار الدارك ويب إلى الاتجار بالبشر.

- كما يضم الدارك ويب بعض التنظيمات الإرهابية.

الدراك ويب

هل دخول الدارك ويب خطير؟

هل دخول الدارك ويب خطير؟ سؤال طرحه كثيرون بعد واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة، فيعد الدارك ويب ساحة حرب لتبادل الأسلحة ومصدرًا للأحداث المأساوية التي تسبب خطرا على العالم، فتزايد استخدامه بشكل مخيف، خاصة بعد حادثة ميونيخ عام 2016 التي ارتبط حدوثها آنذاك بالدارك ويب.

ويرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للأسلحة المعروضة، حيث تصل النسبة المتوقعة إلى 60% من قوائم الأسلحة النارية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عبد المنعم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك بعض الدول ومخابرات دولية ساهمت في تدشين "دارك ويب"، موضحا أن من يشاهد المقاطع على هذه المواقع "مريض نفسيا".

وأضاف الدكتور عادل عبد المنعم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو اديب، والمذاع على فضائية "ام بي سي مصر "، أن ملف "دارك ويب" ليس جديدا ومعلوم ومناقش على مستوى دولي، وليس له علاقة بحرية التعبير بل هو جريمة.

وتابع: “ممكن ناس تفقد عيالها لو سابتهم على الموقع ده”، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبعت المواقع المظلمة لمدة 3 سنوات لكى تعلم من وراءهما، وغلق "دارك ويب" ليس بهذه البساطة، حيث إنه يمثل الغالبية العظمى من الإنترنت.

واقعة طفل شبرا الخيمة

واقعة طفل شبرا الخيمة

حالة صدمة عاشتها محافظة القليوبية بعد وفاة طفل يدعى أحمد سعد، 15 عاما، على يد مافيا متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية على الدارك ويب.

وعن تفاصيل واقعة طفل شبرا الخيمة بسبب الدارك ويب، فإن هذه الجريمة تمت بمعاونة مصري يعمل في دولة الكويت الشقيقة على الدارك ويب، حيث استعان بأحد التجار في الأعضاء البشرية لقتل الطفل أحمد.

وتم تنفيذ الجريمة عن طريقة قتل الطفل ونزع أعضائه، بعد الاتفاق بين المستخدم والمصري العامل في الكويت بدعلى مبلغ 5 ملايين جنيه، لتعثر الشرطة على جثة الطفل في إحدى الشقق السكنية، ووضع مرتكب هذه الفعلة أعضاء الطفل في كيس بجانب جثته.

وعثرت وزارة الداخلية على جثة طفل شبراء الخيمة في إحدى الشقق السكنية، لكن انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس بجوار جثته.