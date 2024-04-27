خبير: غلق "دارك ويب " صعبا ويمثل الغالبية العظمى من الانترنت |فيديو

قال الدكتور عادل عبد المنعم ، خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن هناك بعض الدول ومخابرات دولية ساهمت في تدشين " دارك ويب " ، موضحا أن من يشاهد المقاطع على هذه المواقع " مريض نفسيا ".

وتابع الدكتور عادل عبد المنعم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " مع الاعلامي عمرو اديب ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن ملف " دارك ويب " ليس جديدا ومعلوم ومناقش على مستوى دولي ، وليس له علاقة بحرية التعبير بل هو جريمة .

واكمل : ممكن ناس تفقد عيالها لو سبتهم على الموقع ده ، موضحا ان الولايات المتحدة الامريكية تتبعت ٣ سنوات المواقع المظلمة لكى تعلم من ورائهم ، وغلق " دارك ويب " ليس بهذه البساطة ويمثل الغالبية العظمى من الانترنت .

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