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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«الشيوخ» ينظر 13 تقريرًا للجان النوعية محالة من النواب .. تفاصيل

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نحو 13 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها  بعد الموافقة عليها وتشمل تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عـن الاقتراحين برغبة بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية" و بشأن " التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري

وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحي بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى  تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعياً لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات الوقت الحالي وبشأن "إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

كما تشمل الجلسة تقريري لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة ، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية".. وبشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم ، بشأن "إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني السلوم - الحمام الضبعة بمحافظة مطروح

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة بشأن "تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي و تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة  بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت و بشأن " إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري بالإضافة  إلى تقرير اللجنة المشتركة من لحنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لحنـــة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة  بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصري وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة ، بشأن " إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون – بلبيس – شرقية".

الشيوخ مجلس الشيوخ النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الصناعة

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