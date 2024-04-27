تفاصيل جريمة صبي تجارة الأعضاء بشبرا الخيمة.. تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، تفاصيل وكواليس صادمة بشأن جريمة طفل الأعضاء بشبرا الخيمة.

وقال محمود عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".، :" المتهم انتزع أعضاء المجني عليه بالكامل ".

وأضاف محمود عبد الراضي:" تم القبض على الجاني واعترف اعترافات صادمة وأكد أنه كان على تواصل مع طفل يبلغ من العمر 16 سنة يقيم في إحدى الدول العربية وهو من حرضه على تنفيذ هذه الجريمة ".

وتابع محمود عبد الراضي:" الطفل طلب منه اختطاف طفل صغير وسرقة أعضاؤه البشرية وطلب منه تصوير الواقعة كي يقوم برفعها على إحدى المنصات كي يحصل على مشاهدات وأرباح ووعد المتهم بالحصول على 5 مليون جنيه ".

وأكمل محمود عبد الراضي:" الطفل الذي حرض الجاني طلب منه تنفيذ الجريمة على طفل أخر وتصويره وسوف تتضاعف الأموال وتصل لـ 10 مليون جنيه ".

ولفت محمود عبد الراضي:" المتهم كان معه أجندة بها مجموعة من أسماء الأطفال وكان يسعى إلى اختطافهم وقتلهم وانتزاع أعضائهم ".