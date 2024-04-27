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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آمن ويخضع لعمليات رقابة.. البحوث الزراعية ينفي وجود بطيخ مسرطن بالأسواق المصرية

البطيخ
البطيخ

كشفت أمل العوضي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية.

 

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قالت أمل العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".، :" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة ".

أضافت امل العوضي:" يجب أن يتم تحري الدقة قبل تداول أي شائعة خاصة بالمنتجات الزراعية المصرية ".

تابعت امل العوضي:" الزراعة المصرية آمنة وتخضع لعمليات رقابة وفحص دقيق من قبل الهيئات الرقابية داخل الوزارة ".

أكملت أمل العوضي:" مصر من أوائل الدول في تصدير البطاطس والفلفل والموالح لمختلف دول العالم ".

لفتت أمل العوضي:" في هذا التوقيت من كل عام تنتشر الشائعات بشأن البطيخ والخوخ".

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