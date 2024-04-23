أستاذ بكلية الزراعة يكشف سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وتحذير من هذه الاصناف

ظهر البطيخ والخوف في الأسواق بكميات كبيرة وباسعار مرتفعة وعادة تظهر الشائعات كل عام عن أنه محقون مواد كيميائية تسرع نضجه ولكنها تشكل خطورة كبيرة على الانسان وفي هذا التقرير سوف نرصد معرفة كيف ينتشر البطيخ والفواكهة في غير موعدها.

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس وأستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية، إن الصوب الزراعية تعد إحدى أهم التقنيات الزراعية الحديثة التي نجحت في توفير ظروف نمو مناسبة، وحماية المحاصيل من تقلبات الطقس والآفات، مؤكدا أن الصوب الزراعية ساعدت بشكل كبير على إنتاج أنواع مختلفة من الفاكهة والخضراوات بوفرة، و في غير مواسمها.

وأضاف وكيل كلية زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن الكلية لديها العديد من الصوب في مزارع الكلية المختلفة سوء خارج الكلية أو بداخلها لافتا أن الصوب آمنة للغاية وهي عبارة عن خيم مصنعة من مواد شفافة تنفذ منها أشعة الشمس، تزرع بداخلها النباتات في درجات حرارة ورطوبة يمكن تنظيمها، لتوفير مناخ دافئ بغرض زراعة أنواع من النباتات التي تحتاج إلى مثل هذا المناخ.





وأوضح الدكتور الحريري ، أن الصوب الزراعية متعددة الأشكال ومصنوعة من الهياكل الخشبية، وهي بسيطة وغير مكلفة، أما الأنواع التي تجهز أغطيتها من مادة البلاستيك، فهي الأرخص والأشهر تجارياً، وترتفع إنتاجيتها من الخضراوات والزهور، وتجهز بمعدات بسيطة للفرز والتدفئة والإضاءة يمكن التحكم بها آلياً.

وأشار الدكتور هشام الحريري، إلى أنه مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الماضية، جلعت مصر لديها عدد كبير من الصوب الزراعية يعنى زراعة المحاصيل الزراعية في غير موسمها.

وأوضح أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية “عند شراء الخضروات ، لابد من التأكد من عدم احتوائها على أجزاء بنفسجية أو غيرها من الالوان الغير معروفة ”.

وأكد الدكتور هشام الحريري ، أن المحاصيل التي تحتوي علي أجزاء بنفسجية تعد من أخطر العلامات الغريبة التي تظهر في الخضروات هي ظهور بقعة أو العديد من البقع باللون البنفسجي، لافتا إلى أن تلك العلامات تشير إلى أنها تحتوي على مواد خطيرة وسامة يجب الامتناع عن تناولها.

لافتا إلى أن بقايا الأسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية التى تترسب فى منتجات الخضر والفاكهة تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة .

وشدد الاستاذ بزراعة عين شمس ، علي منع الرش قبل الحصاد بفترة لا تقل عن 6 أيام ، لافتا إلى أن بيع المحاصيل التى تم رشها في اليوم الثاني أدى إلي انتشار الأمراض الناتجة عن الأثر المتبقى من المبيدات .



وتابع أن أعراض الرش تظهر واضحة تماما على ثمار الخوخ والعنب والبطيخ وكثير من الخضر والفاكهة والأعراض واضحة فى كبر حجم الثمرة وعدم انتظام شكلها ولونها و يوجد لها رائحة وهذه تسبب أمراض كبيرة.

يذكر أن قبل موعدها بشهرين، ظهرت فاكهة البطيخ والخوخ بكميات كبيرة وانتشرت بالأسواق، ما أثار تساؤلات المواطنين حول حقيقة انتشاره.