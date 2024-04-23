عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ بكلية الزراعة يكشف سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وتحذير من هذه الاصناف

فواكهة
فواكهة

ظهر البطيخ والخوف في الأسواق بكميات كبيرة وباسعار مرتفعة وعادة تظهر الشائعات كل عام عن أنه محقون مواد كيميائية تسرع نضجه ولكنها تشكل خطورة كبيرة على الانسان وفي هذا التقرير سوف نرصد معرفة كيف ينتشر البطيخ والفواكهة في غير موعدها.

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس وأستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية، إن الصوب الزراعية تعد إحدى أهم التقنيات الزراعية الحديثة التي نجحت في توفير ظروف نمو مناسبة، وحماية المحاصيل من تقلبات الطقس والآفات، مؤكدا أن الصوب الزراعية  ساعدت بشكل كبير على إنتاج أنواع مختلفة من الفاكهة والخضراوات بوفرة، و في غير مواسمها.

وأضاف وكيل كلية زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن الكلية لديها العديد من الصوب في مزارع الكلية المختلفة سوء خارج الكلية أو بداخلها لافتا أن الصوب آمنة للغاية وهي عبارة عن خيم مصنعة من مواد شفافة تنفذ منها أشعة الشمس،  تزرع بداخلها النباتات في درجات حرارة ورطوبة يمكن تنظيمها، لتوفير مناخ دافئ بغرض زراعة أنواع من النباتات التي تحتاج إلى مثل هذا المناخ.


 

وأوضح الدكتور الحريري ، أن الصوب الزراعية متعددة الأشكال ومصنوعة من الهياكل الخشبية، وهي بسيطة وغير مكلفة، أما الأنواع التي تجهز أغطيتها من مادة البلاستيك، فهي الأرخص والأشهر تجارياً، وترتفع إنتاجيتها من الخضراوات والزهور، وتجهز بمعدات بسيطة للفرز والتدفئة والإضاءة يمكن التحكم بها آلياً.

وأشار الدكتور هشام الحريري، إلى أنه مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الماضية، جلعت  مصر لديها عدد كبير من  الصوب الزراعية يعنى زراعة المحاصيل الزراعية في غير موسمها.

وأوضح أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية “عند شراء الخضروات ، لابد من التأكد من عدم احتوائها على أجزاء بنفسجية أو غيرها من الالوان الغير معروفة ”.

وأكد الدكتور هشام الحريري ،  أن المحاصيل التي تحتوي علي أجزاء بنفسجية تعد من أخطر العلامات الغريبة التي تظهر في الخضروات هي ظهور بقعة أو العديد من البقع باللون البنفسجي، لافتا إلى أن تلك العلامات تشير إلى أنها تحتوي على مواد خطيرة وسامة يجب الامتناع عن تناولها.

لافتا إلى أن بقايا الأسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية التى تترسب فى منتجات الخضر والفاكهة تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة .

وشدد الاستاذ بزراعة عين شمس ، علي  منع الرش قبل الحصاد بفترة لا تقل عن 6 أيام ،  لافتا إلى أن بيع المحاصيل التى تم رشها في اليوم الثاني أدى إلي   انتشار الأمراض الناتجة عن الأثر المتبقى من المبيدات .
 

وتابع أن أعراض الرش تظهر واضحة تماما على ثمار الخوخ والعنب والبطيخ وكثير من الخضر والفاكهة والأعراض واضحة فى كبر حجم الثمرة وعدم انتظام شكلها ولونها و يوجد لها رائحة وهذه تسبب أمراض كبيرة.

يذكر أن قبل موعدها بشهرين، ظهرت فاكهة البطيخ والخوخ بكميات كبيرة وانتشرت بالأسواق، ما أثار تساؤلات المواطنين حول حقيقة انتشاره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

مفاجآت وكواليس مثيرة.. اعترافات طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

ترشيحاتنا

باعيش قصة حب.. دينا الشربيني تكشف أسرارا عن حياتها العاطفية

مدرب زد: هدفنا المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

الأوقاف: انطلاق ثاني قافلة سلع غذائية من صكوك الإطعام لقطاع غزة.. غدا

بعد قليل.. نظر استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي

القوات الأوكرانية تسقط 15 مسيرة روسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

خلي بالك عشان تحافظ على بيتك.. أخطاء صغيرة تدمر الزواج

ذروة الحر| تفاصيل أصعب 48 ساعة في الربيع.. والأرصاد تحذر من ضربات الشمس

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ