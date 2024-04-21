يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو قديم ويرجع إلى عام 2011، ولكنه لم يطبق بسبب الأحداث، مشيرًا إلى أن فكرة بيع الخبز بالكيلو هدفه حصول المواطن على حقه من الخبز بالشكل العادل، لأن هناك استحاله في تحقيق وزن الخبز الحقيقي، خاصة وأن الخبز يتم إعداده بصورة يدوية.

وتابع "أمين عام اتحاد الغرف التجارية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن بيع الفاكهة بالوحدة، والبطيخ بالأجزاء، من شأنه أن يقلل الاستهلاك وحجم الهدر، مثلما يحدث في بعض الدول، لأن المواطن لن يقوم بشراء أي شيء زيادة عن احتياجه.

ولفت الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك ضرورة لانخفاض أسعار سندوتشات الفول والطعمية، مع انخفاض أسعار الزيت والفول، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بحجم الانخفاض في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.