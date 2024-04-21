قبل ما تاكله.. 3 علامات في البطيخ تدل على تحلله وتسبب التسمم

كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج التقاويم والبطيخ، مواصفات البطيخ الجيد، مشيرا إلى أن اللون الأبيض في البطيخ ليس مشكلة.

وأضاف رئيس البرنامج الوطني لإنتاج التقاويم والبطيخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن أهم شيء في البطيخ أن تكون خضراء اللون وتلمع وفيها علامة تميل للون الاصفر، ويكون ثقلها يناسب حجمها، وتكون كاملة الاستدارة.

وتابع الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج الوطني لإنتاج التقاويم والبطيخ، أن البطيخ العام الحالي مبشر والأسعار جيدة والإنتاج جميل، والبطيخ أمن بمستوى عال للغاية والمزارع لديه ثقافة عالية، لافتا الى أن لا يوجد أي مشكلة في إنتاج البطيخ العام الحالي.

وأكمل الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج الوطني لإنتاج التقاويم والبطيخ، أن البطيخ الذي يحتوي على مياه كثيرة وتتحرك من الداخل والطري، وهذا الأمر بسبب تحلل الأنسجة ويؤدي إلى تسمم لمن يتناولها.

