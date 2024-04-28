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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

صدى البلد

قدمت الشيف سالي فواد، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل لقمة القاضي.

مقادير لقمة القاضي

٣ أكواب من دقيق

ملعقة كبيرة سكر

 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة من الملح

حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة

ملعقتين حليب نيدو

كوبين ماء دافئ أو ماء المتبقى من «سلق البطاطا»

طريقة تحضير لقمة القاضي

٠ في وعاء عميق نبدأ بنخل الدقيق ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ملعقة كبيرة من السكر والحليب البودرة.

٠ نخلط المواد الجافة مع بعضها البعض.

٠ نبدأ في إضافة الماء الدافئ تدريجيا “كوبين” وآخر شيء البطاطا، مع العجن الجيد باليد أو بالمضرب اليدوي؛ حتى نحصل على عجينة متوسطة السمك، مطاطية، ناعمة، خالية من التكتلات.

٠ نتغطى وعاء العجين جيدا وندعه يختمر لمدة 40 دقيقة.

٠ بعد تضاعف حجم العجين؛ نحركه، حتى نخرج كل الهواء، كي لا يسبب حوادث في أثناء قلي لقمة القاضي.

طريقة قلي وتشكيل لقمة القاضي

٠ نحتاج إلى ملعقة معيارية صغيرة، وطبق صغير به القليل من الزيت.

٠ نسخن زيت غزير في مقلاة عميقة أو طنجرة، على نار متوسطة، ثم نخفض النار عند البدء في عملية القلي.

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