أمير هشام يفجر مفاجأة بشأن احتفال محمد عبدالمنعم المثير للجدل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، هو من تسبب في إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، دون قصد عقب الهدف.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بشكل عفوي نظر إلى مكان الضربة وهو ما التقطته الكاميرات".

وأضاف أمير هشام: "عبدالمنعم من اللاعبين أصحاب الخلق ولا يهدف لأي غرض غير أخلاقي، ولكن ما حدث هو أن اللاعب شعر ببعض الألم ونظر إليها بشكل غير تلقائي".

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.