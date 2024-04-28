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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: نسبة بقاء علي معلول مع الأهلي قليلة

علي معلول
علي معلول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يرغب بقوة في تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي حتى الآن لا يريد رحيل معلول عن صفوفه ويرغب بكل قوة في تجديد عقده، ولكن الفوارق المادية تعوق الأمر حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "رغم وجود رغبة لدى النادي في تجديد عقد اللاعب التونسي، إلا أن نسبة بقائه ليست كبيرة بسبب المطالب المادية ووجود اختلاف في هذه النقطة حتى الآن".

معلول علي معلول الأهلى النادي الأهلي محمود الخطيب

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