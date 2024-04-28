إعلامي: نسبة بقاء علي معلول مع الأهلي قليلة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يرغب بقوة في تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي حتى الآن لا يريد رحيل معلول عن صفوفه ويرغب بكل قوة في تجديد عقده، ولكن الفوارق المادية تعوق الأمر حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "رغم وجود رغبة لدى النادي في تجديد عقد اللاعب التونسي، إلا أن نسبة بقائه ليست كبيرة بسبب المطالب المادية ووجود اختلاف في هذه النقطة حتى الآن".