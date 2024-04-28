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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي: لم أرى لمسة اليد في هدف الفريق الكونغولي

مباراة الأهلي ومازيمبي
مباراة الأهلي ومازيمبي

أكد هشام عبد الودود مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تعامل مع كرة الفريق المنافس على أنها هدف.

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وتابع عبد الودود في تصريحات لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "الكرة تعاملت معها على أنها هدف، وبعدها وجدت توقف للعب، وشاهدت الحكم يذهب للڤار".

وأضاف هشام عبد الودود: "تقنية الڤار لديها كافة الكاميرات داخل الملعب ولا يوجد للمخرج علاقة بنقل اللعب له أو إعادتها، ولم أرى لمسة اليد، ولم يحدث أي نقاش بيني وبين الغرفة".

وأضاف: "قمت بنقل ما أوضحته غرفة الڤار للحكم أمام الشاشات ولا أملك توجيه التقنية خاصةً أن الغرفة هي من تملك أحقية تحريك الكاميرات من الداخل وقمت بإعادة اللعبة فقط وهذا أمر طبيعي في صميم عملي".

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