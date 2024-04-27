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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أثار مدافع الأهلى محمد عبد المنعم، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقطته الشهيرة خلال مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن مباراة الأهلى ومازيمبي انطلقت أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا، حيث حسم المارد الأحمر المباراة لصالحه بثلاثية نظيفة.

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أهداف مباراة الأهلى ومازيمبي 

فاز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة علي حساب نادي مازيمبي الكونغولي، سجلهم محمد عبدالمنعم في الدقيقة 68، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 83، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 103.

بهذا الفوز، تأهل الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الترجي التونسي، الذي فاز بدوره على صن داونز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، يوم 18 مايو المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر نفسه علي الملعب الأولمبي برادس.

ماذا فعل محمد عبد المنعم؟

وسجل محمد عبدالمنعم هدف الأهلي الأول في شباك مازيمبي، وذلك خلال المباراة التي حسمها المارد الأحمر، بثلاثية نظيفة، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام عبدالمنعم بسلوك اعتبره البعض غير لائق خلال احتفاله، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت صفحات السوشيال ميديا صورًا للاعب، على اعتبار أنه يحتفل بطريقة مسيئة.

فيما أكد البعض أن عبدالمنعم قبل الهدف حدث بينه وبين أحد لاعبي مازيمبي تصادم "اسفل البطن" لذلك كان يطمئن على مكان الإصابة ولم يكن يحتفل.

لم يعلق مدافع الأهلى وكذا إدارة النادي على الواقعة أو اللقطة التي أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا.

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