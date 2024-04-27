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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق غير متوقع من مارسيل كولر بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

صدى البلد

علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب كولر بعد التأهل لنهائي أبطال إفريقيا عبر حسابه: "بطعم الفوز والشيكولاتة السويسرية تصبح مشاهدة مباراة الأمس مرة أخرى أسهل".

وتأهل النادي الأهلي  إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء.

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

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