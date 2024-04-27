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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

الأهلي
الأهلي

بدأ خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، تحقيقًا عاجلاً مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، بعد سلوكه غير اللائق في مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدي البلد، أن خالد بيبو  تحدث مع السولية بعد المباراة بسبب اعتراضه غير المناسب على قرار المدير الفني، مارسيل كولر، بإشراك إمام عاشور بدلاً منه في الدقيقة 63 من المباراة. 

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وحاول السولية تبرير سلوكه لبيبو ، مؤكدًا أنه لم يقصد الاعتراض على قرارات المدرب، إلا أن الغضب وعدم الرضا الذي عبر عنه جعل النادي يبدأ تحقيقًا فوريًا معه.

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