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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: سأكون الأكثر ثراء في العالم إذا تمكنت من حل مشكلة صلاح ونونيز

صدى البلد

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، تحديات جديدة في خط الهجوم، في واحدة من المراحل الصعبة التي يمر بها الريدز.

ويعيش كل من محمد صلاح وداروين نونيز فترة صعبة؛ بعد أن غابت أهدافهما في الآونة الأخيرة، مما يثير الكثير من الاستفسارات حول سبب تعثر هجوم الريدز. 

ومع اقتراب مواجهة قوية أمام وست هام؛ يسعى يورجن كلوب، مدرب الفريق، إلى حل هذا الغموض الذي أصبح يؤرق الجميع.

وفي ظل توقف صلاح ونونيز عن التسجيل خلال الفترة الأخيرة؛ يثار سؤال عن سبب هذا النقص في الإنتاجية الهجومية للفريق، هل هناك مشكلة فنية تعترض طريقهم؟، أم أن هناك عوامل نفسية تؤثر على ثقتهم وتركيزهم في المباريات؟.

وتحدث “كلوب” عن التحديات التي يواجهها الفريق في معالجة هذه المشكلة، وكشف عن خططه لاستعادة قوة الهجوم، وكيفية تفادي التعثر في المباريات المقبلة.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام، :"إذا تمكنت من اكتشاف الحل السريع لمشكلة عدم تسجيل صلاح ونونيز؛ سأكون الرجل الأكثر ثراء في العالم".

وفيما يتجه ليفربول لمواجهة وست هام، في مباراة قوية؛ يتعين على صلاح ونونيز العودة إلى طريق الأهداف، واستعادة الثقة والإيمان بقدرتهما على الإسهام في تحقيق الانتصارات.

داروين نونيز فريق ليفربول محمد صلاح محمد صلاح وداروين نونيز وست هام يورجن كلوب

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