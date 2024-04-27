تحذير قوي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

قال الناقد الرياضي محمد عصام، إن الأهلي تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الترجي التونسي في مبارتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن ديربي الأهلي والترجي عادة ما يشهد إثارة في جميع اللقاءات.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأهلي والترجي لعبا 24 مرة من قبل، والكفة والتاريخ يرجح الأهلي، ولكن يجب على لاعبي الأحمر الاستعداد جيدا لهذه المباراة.

وحذر لاعبي الأهلي وجهازه الفني من خطورة الفريق التونسي الذي تمكن من حسم بطاقة التأهل على إحدى أفضل الفرق في أفريقيا، بعد الإطاحة بفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وعقب: “يجب على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التحضير جيدا لمبارتي النهائي، ونزول إمام عاشور في الشوط الثاني من مباراة مازيمبي كان بمثابة نقطة التحول في المباراة وتقديم المساندة لخط الهجوم”.

وأشار محمد عصام إلى أن هناك بعض الانتقادات التي تطال المدير الفني للأهلي بسبب تشكيل الأهلي الذي يخوض به المباريات وغياب عدد من اللاعبين، أو التمسك بوجود لاعب معين في التشكيل الأساسي.

وأشاد بأداء النادي الأهلي وتحقيقه الفوز على نادي مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهله للنهائي القاري للمرة الخامسة على التوالي.