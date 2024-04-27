تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تأجيل ثلاث مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري NILE.

جاء ذلك على خلفية تأهل النادي لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

تأجيل المواجهات ضد المقاولون العرب، وسموحة، وزد، التي كانت مقررة في مايو، يأتي بعد تأهل الأهلي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بات في انتظار تحديد المواعيد الجديدة لهذه المباريات الثلاث، في حين يستعد لمواجهة الترجي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بعد تألقه في البطولة وتغلبه على مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي.