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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2025 بعد فوز الأهلي علي مازيمبي

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2025

تأهلت قائمة كبيرة من الفرق  القوية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم القائمة حتى الآن:

المتأهلون لـ كأس العالم للأندية 2025

**من قارة أوروبا:**
1. تشيلسي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021.
2. ريال مدريد الإسباني - بطل دوري أبطال أوروبا 2022.
3. مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا 2023.
4. بايرن ميونخ
5. باريس سان جيرمان
6. يوفنتوس
7. إنتر
8. بورتو
9. بنفيكا
10. أتلتيكو مدريد
11. بوروسيا دورتموند
12. ريد بول سالزبورج النمساوي

**من آسيا:**
1. الهلال السعودي - بطل دوري أبطال آسيا 2021.
2. أوراوا ريد الياباني - بطل دوري أبطال آسيا 2022.
3. أولسان هيونداي الياباني - تصنيف أندية قارة آسيا.

**من أفريقيا:**
1. الأهلي المصري - بطل دوري أبطال إفريقيا 2021.
2. الوداد المغربي - بطل دوري أبطال إفريقيا 2022.
3. الترجي التونسي - متأهل.
4. صن داونز الجنوب أفريقي - متأهل.

**من أمريكا الجنوبية:**
1. بالميراس البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2021.
2. فلامنجو البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.
3. فلومينينسي البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2023.

**من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي:**
1. مونتيري المكسيكي - بطل الكونكاكاف 2021.
2. سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل الكونكاكاف 2022.
3. كلوب ليون المكسيكي - بطل الكونكاكاف 2023.

**من أوقيانوسيا:**
1. أوكلاند سيتي - تصنيف فيفا لأندية أوقيانوسيا.

هذه هي الفرق المؤهلة حتى الآن لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ومن المتوقع أن يكتمل عدد الفرق المشاركة بمزيد من التصفيات والمباريات التأهيلية في الأشهر القادمة.

كأس العالم للاندية كأس العالم للأندية 2025 الاهلى المصري الترجي التونسي الهلال السعودي الولايات المتحدة الامريكية بايرن ميونخ

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