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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة

صدى البلد

بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات دوري NILE، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر التركيز بشكل كامل على المنافسات المحلية بهدف تحقيق اللقب الدوري.

وسيبدأ الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة نادي الإسماعيلي، وهي مباراة مرتقبة من قبل جماهير الدوري NILE، حيث ستقام المباراة في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2024، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

يسعى الأهلي لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الـ11، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ13، وكلا الفريقين يسعى لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

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