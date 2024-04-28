مخرج مباراة الأهلى يتبرأ من هدف مازيمبي الملغي.. ماذا قال؟

علق هشام عبدالودود، مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي التي جرت أمس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على هدف الضيوف الملغى والذي ساهم في تفوق الفارس الأحمر.

وأوضح المخرج هشام عبدالودود، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" ليس لي علاقة بعدم احتساب هدف مازيمبي، هذه نفس الكاميرات ولا يوجد أي نقاش بيني وبين حكام الفيديو من الأساس".

وتابع :" بدأت الإعادات باعتباره هدفا وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو ليس للمخرج دور سوى إظهار النافذة على الشاشة، والإعدادات داخل النافذة من اختصاصات تقنية الفيديو".

وأضاف:" قبل بداية المباراة نقوم بعمل اختبار على الكاميرات سويا، لكن أثناء المباراة لا يوجد أي نقاش بيني وبين حكم الفيديو".