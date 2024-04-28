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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفار منحنا العدالة.. أحمد موسى ينتقد حكم مباراة الأهلي ومازيمبي

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز  النادي الأهلي على  مازيمبي، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا:" مبروك للنادي الأهلي وجماهيره".

 

بعد التأهل إلى نهائي إفريقيا.. قرار عاجل من إدارة النادي الأهلي

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “حكم المباراة تحامل على الأهلي كثيرا في الكثير من القرارات، ولكن حكم الفار كان منصفا ومنح العدالة للنادي الأهلي”.

 

وتابع أحمد موسى: «مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة للغاية محققا عدة أرقام قياسية، كما أن أكرم توفيق أنقذ فريقه من هدف محقق كان بمثابة نقطة التحول في المباراة، وهذا الإنقاذ سيجلب البطولة».

وأوضح أحمد موسى، الزمالك عليه مسئولية كبيرة في مباراة الغد أمام دريمز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مضيفًا: «إن شاء الله الزمالك يعود ببطاقة التأهل لنهائي البطولة، يبقى عندنا الأهلي في نهائي دوري الأبطال والزمالك في نهائي الكونفدرالية».

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من 2018 والأهلي حاضرا في كل المناسبات والنهائيات".

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