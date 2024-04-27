أحمد موسى عن تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا: كبير القارة

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على نادي مازيمبي، أمس، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مبروك للنادي الأهلي، يحقق أرقاما تاريخيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي هو كبير قارة إفريقيا، وهو يمثل الكرة المصرية في المحافل الإفريقية والدولية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، والذي يشارك فيه عدد كبير من الأندية الكبرى بالعالم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كأس العالم سيكون بمشاركة 32 فريقا، وكل فريق سيحصل على مبالغ خيالية نظير المشاركة في البطولة".