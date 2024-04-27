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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا: كبير القارة

النادي الاهلي
النادي الاهلي

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز  النادي الأهلي على نادي مازيمبي، أمس، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مبروك للنادي الأهلي، يحقق أرقاما تاريخيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي هو كبير قارة إفريقيا، وهو يمثل الكرة المصرية في المحافل الإفريقية والدولية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، والذي يشارك فيه عدد كبير من الأندية الكبرى بالعالم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كأس العالم سيكون بمشاركة 32 فريقا، وكل فريق سيحصل على مبالغ خيالية نظير المشاركة في البطولة".

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