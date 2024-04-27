عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب | الحق قدم

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

أنا راجل متربي| محمد عبد المنعم يكشف سر احتفاله المثير أمام مازيمبي

موضوعات متعلقة

+90| الجونة يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري في الدوري

رجال طائرة الأهلي يتأهل لـ نهائي كأس مصر

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| البنك التجاري الكيني يفوز على ليتو الكاميروني

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| جمعية بجاية الجزائري يفوز على سوكوسيم السنغالي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الجمارك النيجيري يفوز على سان دوني

مصر تحصد ذهبية وبرونزية كأس العالم للخماسي الحديث للرجال بالمجر

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجودو بـ بطولة أفريقيا بالقاهرة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأنابيب الكيني يفوز على مايو كاني الكاميروني

ترشيحاتنا

دعاء النجاح في نهاية الدراسي.. لازم تكون مجتهد

عرض الأحراز في محاكمة 111 متهمًا بـ«طلائع حسم».. غدًا

خبير : عدد اللاجئين بمصر 500 ألف منهم 70% يتقاضون 450 جنيها شهريا

بعد مشاجرة مع والدها.. طالبة تلقي بنفسها من شرفة منزلها بالشروق

أحمد موسى عن تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا: كبير القارة

وقف النزيف الفلسطينى والذكاء الاصطناعي الأبرز.. ماذا ناقش الرئيس السيسي خلال مؤتمر البرلمان العربي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية علاجية يكشف فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

فرنسا تعلن مفاجأة داخل هذا النوع من المياه| تفاصيل

ببدلة تايجر .. ياسمين عبدالعزيز ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»|شاهد

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ