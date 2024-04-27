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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يتأهل لـ نهائي كأس مصر

صدى البلد

تغلب فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت 3-2 فى نصف نهائى بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتأهل إلى النهائى.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع نظيره الزمالك غدا الأحد فى لقاء تحديد صاحب اللقب الثامنة مساء، بينما يتنافس بتروجت مع طلائع الجيش على البرونزية.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية بالهند.

ويسعى فريق الزمالك إلى تصحيح الأوضاع وسط طموح الأهلى فى مواصلة حصد الرباعية بعد التتويج بالسوبر المحلى والدورى الممتاز وأفريقيا.

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