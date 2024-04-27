بعد التأهل إلى نهائي إفريقيا.. قرار عاجل من إدارة النادي الأهلي

هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي؛ بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "جماهير الأهلي في غاية السعادة، وكان هناك حضورا جماهيريا واسعا، قدم صورة حضارية للدولة المصرية".

وأضاف سعد شلبي: "الجمهور كان محفزا كبيرا للاعبين من أجل حسم المباراة وتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة".

وتابع سعد شلبي: "الجماهير لم تتوقف عن تشجيع النادي الأهلي طوال مباراة الفريق أمام مازيمبي"، مضيفا: "نشكر كل أجهزة الدولة وعلى رأسهم وزارة الداخلية التي يسرت دخول الجماهير للمدرجات".

ونوه سعد شلبي، بأن مجلس الإدارة وجه بالتواصل مع شركة تذكرتي؛ لإتمام ترتيبات مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتوافق على أعداد الجماهير المسموح لها بالحضور".

وواصل سعد شلبي: "بدأنا في ترتيبات السفر إلى تونس؛ لخوض ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي"، مضيفا: "الجيل الحالي من اللاعبين يكتب تاريخا جديدا، بأرقام قياسية جديدة".