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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على بانجي سبور ببطولة BAL

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق بانجي سبور، بطل جمهورية إفريقيا الوسطى، بنتيجة  94/71 في الجولة السادسة لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL.

وأقيمت المباراة في صالة الدكتور حسن مصطفي، وشهد المباراة تفوق كبير منذ البداية لرجال السلة قبل أن يحسم المباراة  قبل السفر إلي نهائيات البطولة في دولة رواندا في الشهر المقبل.

شهدت الفترة الأولى تفوق رجال سلة للأهلي بنتيجة 28-15، وواصل  الفريق سطرته على مجريات المباراة في الفترة الثانية ليحقيق الفوز بنتيجة 53-32، واستمر ضغط رجال السلة على بطل جمهورية إفريقيا الوسطي في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 74-53، قبل أن يحسم رجال سلة الأهلي المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 94-71.

وكان رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86، وحسم الفريق الجولة الثالثة أمام فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79، وخسر الفريق في الجولة الرابعة أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي، بنتيجة 82-81، وفي الجولة الخامسة فاز رجال السلة على فريق أهلي بنغازي الليبي، بنتيجة 87-76.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

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