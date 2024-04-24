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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة صادمة.. تفاصيل العرض النهائي من الأهلي لتجديد عقد علي معلول

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل  العرض النهائي من الأهلي لتجديد نجم الفريق  علي معلول عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب : الأهلي مصمم أن معلول يجدد بمليون و ٢٠٠ ألف دولار  و لمدة موسم فقط لا غير.

 وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


 

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

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