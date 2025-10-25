ترامب في لقاء مع أمير قطر: سنرسل قوات إلى غزة إذا اقتضت الضرورة

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت اجتماعا استثنائيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، حيث ناقشا سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والجهود المبذولة لضمان استمراره.

وخلال اللقاء، الذي شارك فيه أيضا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أشاد ترامب بالدور القطري في التوسط بين إسرائيل وحماس، قائلاً: "أنتم شركاء أساسيون في إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسنحافظ عليه طويلًا."



كما وصف أمير قطر بأنه "أحد أعظم قادة العالم"، ورئيس الوزراء القطري بأنه "صديق مقرب حققنا معه إنجازات مذهلة".

من جانبه، قال الشيخ تميم إن الاجتماع جاء بمبادرة شخصية، موضحا:"بمجرد علمي بتوقفك في الدوحة، لم أسمح لطائرتك بالإقلاع دون أن أرحب بك."

وفي حديثه للصحفيين المرافقين له بعد الاجتماع، أكد ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة "سيستمر لفترة طويلة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لن تتردد في إرسال قوات إلى غزة إذا استدعت الحاجة"، مشيرا إلى أن قطر قد تشارك أيضا في أي قوة استقرار دولية مستقبلية.

يأتي هذا اللقاء في ظل جهود إدارة ترامب لتثبيت الهدنة في غزة، وسط ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل التي تبدي استياء من بطء حماس في إعادة الرهائن.

وقد وصل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، لمتابعة تنفيذ الاتفاق والإشراف على التنسيق الميداني.

وفي السياق ذاته، تعمل واشنطن على تشكيل فريق دولي لتحديد مواقع الأسرى وإعادتهم.

ويأتي الاجتماع الأمريكي–القطري على خلفية تقارب متزايد بين واشنطن ودول الخليج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد مواقفه الداعمة للدوحة وتعهده بتوفير ضمان أمني لها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية.