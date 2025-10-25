جيش الإحتلال يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي بغارة وسط قطاع غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، اغتيال عنصر من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة زعم إنه كان يخطط لشن هجوم وشيك ضد قواتها، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال جيش الإحتلال في بيان أنه نفذ "غارة دقيقة" في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مستهدفة العنصر في الجهاد الاسلامي.

واكتفى بيان الجيش بالقول إن "قواته المنتشرة بقيادة الجنوب تواصل تنفيذ عمليات لمواجهة أي تهديد فوري"، وأن هذه الضربات جرت في إطار ما وصفته بإجراءات أمنية ردا على خروقات مزعومة.

ولم تنشر الجهاد الإسلامي تفاصيل عن هوية العنصر المستهدف.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن سقوط 4 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.