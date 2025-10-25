قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة لإصلاح النظام الدولي
محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا كفاءة الطرق والمسارات المؤدية الي المتحف المصري الكبير
تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: القوة الدولية في غزة ستكون جاهزة قريبا والاتفاق يجب أن يكون سلاما دائما

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق غزة يجب ان يكون سلاما دائما، كما أضاف أن القوة الدولية في غزة ستكون جاهز قريبا، مشيرا إلى أن قطر سترسل قوات حفظ سلام لغزة إذا لزم الأمرن وذلك خلال لقائه مع أمير قطر في طائرة الرئاسة  الأمريكية في الدوحة.

في وقت سابق، غادر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل، انطلق من مطار بن غوريون متوجها إلى قطر للانضمام إلى اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "أعربنا عن قلقنا بشأن السلطة الفلسطينية، التي تحتاج إلى إصلاح. نحن نناقش 30 عامًا من الأخطاء والإرهاب. لم يمضِ على الاتفاق سوى 12 يومًا. لن تتمكن الأونروا من القيام بدور في قطاع غزة، وستكون هناك من ثماني إلى عشر مجموعات مشاركة، ولكن ليس الأونروا.. لن تكون هناك صواريخ وأنفاق تهدد إسرائيل".

وأضاف روبيو أن "ضم الضفة الغربية سيشكل تهديدًا لعملية السلام برمتها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لا تمتلك خطة بديلة لخطة إحلال السلام في غزة"، مشددًا على أن واشنطن "تعمل بكل قوة لضمان نجاحها واستمرار وقف إطلاق النار".

وجاءت تصريحات روبيو خلال زيارته إلى مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات جنوب تل أبيب، في إطار جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وقال الوزير الأمريكي في مستهل الزيارة:

"نحن فخورون بالأيام الأولى من تطبيق خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب في غزة، فقد أحرزنا خلال 12 يومًا تقدمًا تاريخيًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم الصعوبات التي نواجهها في التنفيذ."

وأوضح روبيو أن هناك صعوبات ميدانية وإنسانية في تطبيق الاتفاق، لكنه شدد على أن هناك أيضًا أسبابًا تدعو إلى التفاؤل، مضيفًا:

"يجب على إسرائيل وحماس الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلينا أن نضمن صموده دون عراقيل، وأن تصل المساعدات إلى كل محتاجيها في غزة."

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق غزة القوة الدولية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد