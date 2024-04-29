برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم التكنولوجي والتطور، وتكشف مدى أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.



وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن حديث الرئيس السيسي حول التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي يؤكد على دور مصر كدولة رائدة في مختلف المجالات، وأهمية الاستثمار فيها لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، وذلك نظراً لمكانتها البارزة كمركز إقليمي رقمي لنقل البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يتيح الفرص لخلق فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات الضخمة بمليارات الدولارات..

وأشارت النائبة إلى أن هذا المركز يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية، مما يجعله مشروعا استراتيجيا يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري وبناء الجمهورية الجديدة على أسس التقنيات المتطورة.

كما أوضحت عضو مجلس النواب، بأنه يعزز كفاءة العمل ويخفض التكاليف بفضل موقعه الاستراتيجي في العاصمة الإدارية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز مرونة الأنظمة وأداء الشركات، كما يسهل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.