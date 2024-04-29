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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رؤساء شركات التوزيع يستعرضون خطط القضاء على سرقة التيار باجتماعات القابضة

صدى البلد

تواصل الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى اجتماعات الجمعية العامة العادية لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمناقشة موازنة العامة لشركات توزيع الكهرباء للعام المالي الجديد 2024/2025، والتى بدأتها أمس الأحد .

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستستمر في مناقشة موازنات الشركات التابعة حتى نهاية الاسبوع.
 

وناقشت الشركة القابضة لكهرباء مصر أمس الميزانيات الخاصة بشركات البحيرة و جنوب الدلتا  لتوزيع الكهرباء، و تناقش ميزانية شركات مصر الوسطى وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء  اليوم الإثنين.

 

كما تناقش الشركة  القابضة الثلاثاء الجمعيات العمومية لشركات مصر العليا والبحيرة وجنوب الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ويوم  الاربعاء المقبل اجتماعات شركات القناة وشمال الدلتا وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة الخدمات الطبية.

 

وذكر المصدر أن اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات التوزبع تناقش الميزانيات الخاصة بكل شركة  ومدى تنفيذ خطط التطوير ونسب التحصيل والفقد بكل شركة والتأكيد على الاهتمام برفع نسب التحصيل والقضاء على سرقة التيار التى تتسبب فى ارتفاع نسب الفقد الفنى التى وصلت الى 50% فى بعض المناطق .

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ومن المقرر ان يستعرض رؤساء الشركات التسعة  فى اجتماعات عمومية القابضة ماتم تنفيذه العام المالى الماضى من خطط التطوير والاحلال والتجديد وتركيب العدادات مسبوقة الدفع وماتم تحصيله من محاضر سرقة التيار والضبطية القضائية ، وخطط كل شركة للقضاء على سرقة التيار  كما سيتعرض رؤساء شركات التوزيع التطوير الذى تم بمراكز تقديم الخدمة المميكنة  للجمهور .

خطط شركات التوزيع للحد من سرقة الكهرباء 

 يستعرض المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال عمومية الشركة  القابضة ماتم تنفيذه بالتعاون مع شركة شعاع من تقديم خدمة التركيب الالكترونى للعدادات مسبوقة الدفع.

كما سيستعرض المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خطط الشركة للحد من  نسب الفقد  المرتفعة ببعض المناطق التابعة للشركة حيث تم تكريب عدادات حصر فى الشوارع والمولات والعقارات لحصر كمية الطاقة المستهلكة فى هذه الاماكن  ومحاسبة اصحابها بدلا من التقديرات الثابتة لمحاضر السرقات .

وأوضح المصدر أنه  ايضا تم الانتهاء من مناقشة ميزانية شركات الانتاج والمحطات المائية وماتم فيهم من تطوير وصيانة لتلك المحطات والموافقة على  ميزانية العام الجديد 2024/2025.

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رؤساء شركات التوزيع يستعرضون خطط القضاء على سرقة التيار باجتماعات القابضة

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