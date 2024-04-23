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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح على صفحته الرسمية فيس بوك  التى تساعد فى التحكم فى استهلاك الكهرباء وبالتالى الحصول على فاتورة كهرباء تناسبك  عند استخدام الأجهزة الكهربائية ومنها التكييف وغلاية المياه والثلاجة.

ويقدم صدى البلد لقرائه طرق ترشيد الكهرباء فى معظم الأجهزة الكهربائية ، حتى لايتم دفع فاتورة عالية .

استخدام التكييف

مع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الصيف،  يستهلك المواطنين التكييف وويستهلك كيرا  من الطاقة الكهربائية تنعكس على فاتورة الكهرباء ، وأهم طرق الترشيد عند استخدامه

إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل.


الحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار، بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.

إسدال الستائر (العازلة) للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.

الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

غسل المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.

التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.

ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية

نصائح لاستخدام الفرن الكهربائي وترشيد الاستهلاك 

 

 

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين

2-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.

3-بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.


نصائح لاستخدام غلاية المياه


قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها .
لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح لاستخدام الثلاجة 

 

ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف

الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار

وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط

مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية

 

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استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

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