تظلمات بالجملة من عداد الحصر.. والكهرباء: ركبوا الكودى

تظلم العديد من المواطنين التابعين لشركة جنوب القاهرة من عداد الحصر الذى قامت الشركة بتركيبه مؤخرا فى بعض المناطق التى بها نسبة فقد كبيرة وذلك للحد من سرقة التيار ، حيث

تعمل شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية جاهدة على تقليل نسبة الفقد التى تتم من خلال سرقة تيار الكهرباء .

وفوجئ سكان العقارات التى تم تركيب عداد حصر لها بمطالبتهم بسداد عدة الاف شهريا تصل الى خمسة الاف جنيه وهو ما أثار استيائهم حيث انهم تعودوا على مبلغ بسيط ثابت وهو قيمة الممارسة يصل الى الف جنيه ، فقدموا عدة تظلمات فما كان من الشركة الا أن طالبتهم بتركيب عداد كودى لكل وحدة لتقنين استهلاكهم .

وكشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة إجباريًا لعدم قيام سارقى التيار بالتقديم على منصة الكهرباء الموحدة لخدمات الكهرباء وستتم محاسبتهم على ثمن العداد وغرامة نتيجة عدم قيامهم بالتقديم لطلب تركيب عداد .

عداد الحصر ودوره في الحد من سرقة الكهرباء



وتابع المصدر أن شركة جنوب القاهرة تسابق الزمن للحد من الفقد الكبير فى التيار حيث إنها أعلى شركة فى نسبة الفقد ، حيث تقوم بتركيب عداد الحصر للكمباوندات والمولات التجارية والأبراج السكنية وبعض المناطق الريفية التابعة لنطاق الشركة بالقاهرة والجيزة .



وأوضح المصدر أن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقى والأحمال على أرض الواقع لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع، فعداد الفحص الذى يتم تركيبه حاليًا يقوم بحساب كمية الطاقة الداخلة للعقار وبالتالى نتمكن من حصر كمية الطاقة المفقودة وحسابها ليتم عمل محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية وليس رقمًا ثابتًا يتم دفعه كل شهر ما يسمى بنظام الممارسة وهو محضر سرقة كهرباء.



وأكد المصدر أن تركيب عداد الحصر لا يغنى عن تركيب العدادات الكودية، وستقوم الشركة بتركيب مليون عداد كودى الفترة الحالية .

تركيب العداد الكودى بدلًا من الممارسة

يستعرض “صدى البلد” لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة الى عداد كودى وتغيير العداد التقليدى الى عداد مسبوق الدفع (قانونى).

فى البداية يجب توضيح أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب ..

فالعداد الكودي والقانوني كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث إنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

ويكون الاختلاف فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادًا مؤقتًا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.

الأوراق المطلوبة لتحويل الممارسة لعداد كودي

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:

١- صورة العقار من الخارج.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.

٣- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة