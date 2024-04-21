وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء في حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التابعة، كما جاء فى الإعلان رقم 2 لسنة 2024.



وظائف وزارة الكهرباء 2024



جاءت وظائف الكهرباء المطلوبة وفقا للإعلان الذى نشرته الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما يلى

أولا ..الوظائف القيادية

مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية والتسجيل.



وحددت شروط شغل الوظيفة، كما يلى..

يشترط فى المتقدم أن يكون حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عامًا للتعيين، والقيد أمام محاكم النقض وانقضاء 17 عامًا على الشغل في المحاماة، وقضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة، واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة، وتوافر القدرة على القيادة والتوجيه.

ثانيا ..الوظائف الإشرافية

تم الاعلان عن فرصتين للعمل بديوان عام الشركة وهى

مدير إدارة حصر الأصول العقارية.

ومدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة.

كما تم الاعلان عن 6 وظائف للعمل مدراء إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة موزعة فى المناطق التالية التابعة للشركة وهى ..

- منطقة كهرباء القاهرة.

- منطقة كهرباء القناة بالإسماعيلية.

- منطقة كهرباء الدلتا بطلخا.

- منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية.

- منطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا.

- منطقة كهرباء مصر العليا بأسوان.



شروط شغل وظائف الكهرباء

حددت الشركة المصرية شروط التقدم فى مسابقة وظائف الكهرباء 2024 أن يكون المتقدم حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل 13 عاما للتعيين، والقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 13 عاما على الشغل بالمحاماة، وقضاء مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة لا تقل عن 5 سنوات للترقية، واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.



كيفية تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2024

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» بداية من يوم 20 أبريل الجارى وحتى 9 مايو المقبل على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





الشروط العامة لوظائف نقل الكهرباء 2024



حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 الشروط العامة لشغل الوظائف المعلن عنها



إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي..

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:



- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

-اذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله .

-لايجوز التقديم على أكثر من وظيفة

-سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية .