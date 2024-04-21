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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

صدى البلد

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة في الكنائس على أن يتم العودة للتخفيف لاحقا، كما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

خفيف أحمال الكهرباء

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب من تخفيف أحمال الكهرباء من قبل، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الهدف الذي تسعى الدولة هو وقف تخفيف الأحمال، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية .

وأكمل أن الصفقات التي تم إبرامها والدعم الذي حصلت عليه مصر من الشركاء الدوليين يكون بشكل تدريجي والدولة تتعامل معها بحكمة وتراعي أولويات المواطنين من سلع غذائية وأدوية واحتياجات المصانع وكان لا بد من تحمل تخفيف أحمال الكهرباء حتى لا تأتي على أولويات أخرى.

وواصل محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قضت على السوق الموازية لصرف الدولار ونجحت في الإفراج عن السلع من الجمارك.، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال إن الحكومة رصدت غضب المواطنين من تخفيف الأحمال ويتم التعامل مع الأمر بقدر عال من المسئولية ونعد المواطنين بتحسن أحواله رغم الضغوط الحالية وتم من قبل وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك مراعاة للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لديها أجهزة رصد يومية لنبض الشارع وما يعبر المواطنون عنه من احتياجات.

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