أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت الموافق 20 أبريل، أنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالات الأقباط، وذلك تيسيرًا على أشقاء الوطن خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني : "سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال فترة احتفالات عيد القيامة المجيد وسيتم عودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء الاحتفالات".

وكانت الوزارة بدأت في تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك. وتتضمن هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.

إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين.. ماذا تفعل؟

وطلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

وقرّر مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، الذين واجهوا خلال أشهر الصيف الماضي انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى ساعتين يوميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات صحفية، إن العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال تأتي بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عدة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافه خلال الشهر الماضي، وأبرزها الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.

ومجلس الوزراء هو المسؤول عن إعلان المواعيد الرسمية لتخفيف الأحمال، وعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التصور النهائي لخطة تخفيف الأحمال وتحديد مواعيد ومدة فصل التيار الكهربائي على رئيس الوزراء ليتم العمل به بعد إجازة عيد الفطر.